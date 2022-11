Mercato - OM : Pisté par Longoria, il prépare son transfert

Axel Cornic

Alors que les portes semblent se fermer pour lui à l’AS Roma depuis un accrochage avec José Mourinho, Rick Karsdorp pourrait poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. La concurrence semble moins féroce que prévu et le latéral néerlandais se préparerait bel et bien à un départ, en vue du mercato hivernal qui ouvrira ses portes dans quelques semaines.

On l’a vu, encore plus qu’avec Jorge Sampaoli les pistons ont un rôle primordial dans le dispositif d’Igor Tudor à l’OM. Ainsi, Jonathan Clauss et Nuno Tavares ont beaucoup joué et on ne peut pas vraiment dire que leurs remplaçants aient été au niveau lorsqu’on a fait appel à eux. Ainsi, Pablo Longoria pourrait intervenir dans ce secteur...

Mercato - OM : Un transfert XXL bouclé dès cet hiver ? https://t.co/VCmRHQVAS3 pic.twitter.com/QNv8tLyTkW — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

Un transfert inévitable, Longoria tente sa chance

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le président de l’OM aurait coché le nom de Rick Karsdorp, dont le départ est annoncé avec insistance depuis un clash avec José Mourinho. Ce dernier l’a vivement critiqué lors d’une conférence de presse sans le nommer, mais en lançant : « Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club ».

Le clan Karsdorp se prépare au départ

Le Néerlandais semble avoir compris le message envoyé par son entraineur. La Gazzetta dello Sport explique en effet que dans son entourage on s’activerait pour trouver une porte de sortie sur le mercato hivernal. L’OM semble être une option, mais plusieurs clubs d’Eredivisie auraient également manifesté leur intérêt.

La Juventus plus dans le coup

Le quotidien italien a d’ailleurs livré une grande nouvelle à Pablo Longoria, avec l’un de ses principaux adversaires qui aurait lâché l’affaire. Il s’agirait vraisemblablement de la Juventus, qui aurait décidé de travailler sur d’autres pistes, pas convaincue par Rick Karsdorp. A Turin, on pourrait ainsi se tourner vers Thomas Meunier, ancien du PSG actuellement au Borussia Dortmund.