Mercato - OM : Pierre Ménès s'enflamme totalement pour une recrue de Longoria !

Publié le 26 octobre 2021 à 1h30 par A.M.

Après le match nul de l'OM contre le PSG (0-0), Pierre Ménès s'enflamme pour Pol Lirola qui a été le meilleur marseillais selon lui.

Très attendu, le Classique entre l'OM et le PSG n'a finalement pas tenu toutes ses promesses et s'est conclu par un score nul et vierge (0-0). Malgré tout, les Parisiens ont été réduits à 10 à l'heure de jeu après l'expulsion d'Achraf Hakimi, et les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas su en profiter. Mais Pierre Ménès souligne la prestation de Pol Liorla. Très offensif, l'Espagnol, transféré définitivement cet été en provenance de la Fiorentina, a mis en danger le PSG d'après Pierre Ménès.

Pierre Ménès souligne l'excellent match de Lirola