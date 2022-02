Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès s’enflamme pour un renfort hivernal de Sampaoli !

Publié le 6 février 2022 à 20h10 par B.C.

Alors que l’OM a su inverser la tendance ce vendredi en s’imposant contre Angers (5-2), Pierre Ménès a salué la complémentarité entre Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu, arrivé cet hiver.

Vendredi, l’Olympique de Marseille s’est fait peur en étant mené 2-0 dès la 11e minute de jeu, mais les hommes de Jorge Sampaoli ont finalement su se révolter pour s’imposer (5-2), grâce notamment à un triplé d’Arkadiusz Milik. L’international polonais a retrouvé son efficacité sur la pelouse du Vélodrome, lui qui était associé en attaque à Cédric Bakambu, arrivé libre cet hiver dans la cité phocéenne. Une formule gagnante aux yeux de Pierre Ménès.

« Bakambu a été fondamental »