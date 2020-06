Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès pousse un coup de gueule contre les sanctions de l’UEFA !

Publié le 20 juin 2020 à 0h00 par La rédaction

Sanctionné d’une amende de 3M€ et d’une retenue de 15% sur les prochains revenus liés à la Coupe d'Europe pour les deux prochaines années, l’Olympique de Marseille pourrait avoir bien du mal à retrouver une stabilité financière, et Pierre Ménès ne s'est pas privé de réagir à cette décision.

Pour avoir enfreint l'accord de règlement conclu en juin 2019 dans le cadre du fair-play financier, l’Olympique de Marseille a été sanctionné d'une amende de 3M€ et d'une retenue de 15% sur les revenus des deux prochaines saisons en Coupe d'Europe. Le club phocéen n’a pas été lourdement sanctionné, même si cette simple amende pourrait causer quelques soucis aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Pierre Ménès a réagi à cette décision « débile » de l’UEFA.

« Profondément débile »

« L’OM sanctionné de 3M€ d’amende plus 15% de ses recettes européennes. Donc quand tu as des problèmes de fric, on t’en pique encore plus. Profondément débile... » a lâché Pierre Ménès sur son compte Twitter . Malgré tout, Jacques-Henri Eyraud peut être rassuré, l'OM disputera bien la prochaine Ligue des Champions.