Mercato - OM : Pablo Longoria veut faire sans McCourt !

La DNCG a annoncé mercredi l’encadrement de la masse salariale de l’Olympique de Marseille, une décision qui n’inquiète pas pour autant les dirigeants, qui prévoient encore de se montrer actif sur le mercato pour apporter quelques ajustements à l’effectif de Gennaro Gattuso, sans pour autant faire appel à Frank McCourt.

Alors que l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à obtenir son ticket pour la Ligue des champions en début de saison, cela se ressent sur les finances du club, avec un budget revu à la baisse en comparaison à celui établi avant l’été. La DNCG a donc décidé d’encadrer la masse salariale du club, qui de son côté reste rassurant.



La DNCG sanctionne l’OM

Dans un communiqué, l’OM a « pris bonne note » de la décision prise par la DNCG, indiquant avoir « présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria ». Au sein du club, on insiste sur le fait que cela n’empêchera pas d’apporter quelques ajustements à l’effectif durant le mois de janvier. « Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire. Cette mesure s’inscrit dans la relation de confiance entre la Direction de l’Olympique de Marseille et la DNCG, construite depuis plusieurs années et renforcée par la présentation du meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons », ajoute l’OM dans son communiqué.

La direction de l’OM ne veut pas avoir recours à McCourt