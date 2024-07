Mercato - OM : Pablo Longoria dit tout sur son nouveau renfort

La rédaction

Du côté de l’OM, la journée a été marquée par l’intronisation de Roberto de Zerbi en tant que coach de l’équipe phocéenne. Si l’Italien a été assailli de questions pour sa première conférence de presse, il n’était pas seul face aux journalistes Pablo Longoria a également pris la parole, et a annoncé voir grand avec l’entraîneur de 45 ans, dont le style spectaculaire est apprécié en Europe.

Un mois et demi après le départ de Jean-Louis Gasset, l’OM tient son nouvel entraîneur. Les Phocéens ont annoncé la signature de Roberto De Zerbi le 29 juin dernier, et ont présenté leur coach ce mardi 9 juillet. Les questions étaient évidemment nombreuses pour le néo-marseillais, mais Pablo Longoria, qui a ouvert la conférence de presse, a aussi eu quelques mots à propos de l’Italien cet après-midi.

EXCLU - Mercato - OM : Brest tente le coup pour Moussa Diarra ! https://t.co/0ZuzyVU1xU pic.twitter.com/trSw2Ripov — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

« On lance un nouveau cycle sur trois ans »

Pablo Longoria a débuté cette conférence de presse en affirmant son bonheur de voir Roberto De Zerbi débarquer à l’OM. Le président phocéen a également expliqué qu’il souhait voir l’Italien rester au moins trois saisons au Vélodrome : « Je suis heureux d'avoir Roberto De Zerbi avec nous. J'aurais préféré faire cette conférence un peu plus tôt, je tiens à m'en excuser. On lance un nouveau cycle sur trois ans avec Roberto. Il a toutes les choses que l'on cherchait pour notre entraîneur. Il a la philosophie, l'envie, l'ambition, le talent. [...] Il a démontré tout cela dans les clubs où il a dirigé. »

« Ici tu vas rencontrer une famille, les supporteurs seront toujours là »

Dans la suite de son intervention, Pablo Longoria a promis un bel accueil à Roberto de Zerbi. L’Espagnol n’a pas oublié de mentionner les supporters des Olympiens, qui espèrent vibrer au Vélodrome à partir du 25 août prochain, date du premier match de Ligue 1 que les Marseillais joueront à domicile : « Bienvenue chez toi cher Roberto. Tu as tout le soutien de l'institution. Tu vas sentir des émotions uniques dans ce club, avec la magie de ce stade et la ferveur des supporteurs. Sa volonté d'entraîner le club, cela nous a séduit pendant les discussions. Quelles sont les valeurs qui nous faisaient aller au stade petit, il veut comme nous donner de la fierté aux supporteurs. Il veut des efforts, de l'ambition sur la durée. Le football c'est la passion et cela t'a accompagné pendant ta carrière. Ici tu vas rencontrer une famille, les supporteurs seront toujours là donc rend-les heureux. »