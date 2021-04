Mercato - OM : Pablo Longoria aurait bouclé un vieux dossier de Zubizarreta !

Foot - Mercato - OM

Alors que l’OM a perdu Isaac Lihadji l’an dernier, le club phocéen cherche désormais à sécuriser l’avenir de ses pépites. En discussion depuis plusieurs mois, Ilyès Zouaoui serait de son côté parvenu à un accord pour prolonger.

Considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation, Isaac Lihadji quittait l’OM libre à l’issue de son contrat l’été dernier, afin de rejoindre le LOSC. Un gros échec pour le club phocéen, alors que Jacques-Henri Eyraud avait érigé la formation en priorité du projet McCourt. Ainsi, l’OM avait décidé de passer à l’action afin d’éviter qu’un tel scénario ne se reproduise avec d’autres jeunes. Andoni Zubizarreta a ainsi transmis plusieurs propositions de contrat professionnel à des éléments prometteurs, mais le cas d’Ilyès Zouaoui inquiétait. L’attaquant né en 2003 jouit d’une belle cote sur le marché et susciterait notamment l’intérêt de la Juventus, Newcastle et l’Ajax.

Cependant, c’est bien à l’OM que l’on devrait retrouver Ilyès Zouaoui à l’avenir. D’après les informations divulguées par le journaliste Nicolo Schira sur Twitter , l’attaquant serait parvenu à un accord avec la direction phocéenne pour prolonger jusqu’en 2024. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria. Reste à voir désormais si Ilyès Zouaoui parviendra à s'illustrer dans les prochaines années.

