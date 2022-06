Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria active une nouvelle piste à 12M€

Publié le 24 juin 2022 à 22h45 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un défenseur central pour combler les départs à ce poste, l’OM se serait positionné sur une nouvelle piste : Facundo Medina. Le joueur du RC Lens a tapé dans l’œil de Pablo Longoria qui va devoir lutter, puisque le club nordiste ne serait pas vendeur.

Pablo Longoria est enfin passé aux choses sérieuses. Si le mercato de l’OM a mis un peu de temps à se mettre en route, le président marseillais a tout de même lancé les hostilités, en officialisant l’arrivée de ses trois premières recrues qui vont, dans un premier temps, renforcer l’équipe réserve. Pour la suite, l’OM cherchera à renforcer son arrière-garde, surtout avec l’avenir très incertain de William Saliba. Et Pablo Longoria aurait ciblé un joueur de Ligue 1.

Pablo Longoria veut s'attaquer à Facundo Medina