Mercato - OM : Pablo Longoria a une opportunité en or pour William Saliba !

Publié le 29 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête de renforts, Arsenal chercherait à dégraisser son effectif et examinerait les possibilités de prêt pour William Saliba qui figurerait dans les petits papiers de l’OM.

Bien qu’Arsenal ne se soit pas qualifié pour la Ligue des champions ni pour la Ligue Europa, les dirigeants des Gunners sembleraient être bien déterminés à investir sur le marché. Et pour avoir les moyens de mener à bien les opérations en question, le pensionnaire de Premier League voudrait en premier lieu dégraisser son effectif. Ce qui pourrait bien faire les affaires de l’OM. Hormis Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria en pincerait également pour William Saliba dont l’avenir à Arsenal ne serait pas radieux. Et le président de l’OM pourrait boucler une belle opération avec le défenseur central.

Un départ en prêt de Saliba ?