Mercato - OM : Milik dit tout sur son départ du projet McCourt

Publié le 29 août 2022 à 17h30 par La rédaction

Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt payant, Arkadiusz Milik est désormais un nouveau joueur de la Juventus. Après avoir disputé ses premières minutes contre l’AS Roma, l’international polonais a été présenté à la presse ce lundi, et s’est livré concernant son arrivée…

Arkadiusz Milik n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. L’international polonais a été la victime collatérale des arrivées sur le front de l’attaque de l’OM (Luis Suarez, Alexis Sanchez). Le buteur s’est engagé avec la Juventus sous la forme d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 8M€. Et Arkadiusz Milik s’est livré concernant ce nouveau projet…

« C’est un moment spécial de ma vie »

Ainsi, lors de sa conférence de presse, Arkadiusz Milik a évoqué sa signature à la Juventus en provenance de l’Olympique de Marseille. « C’est un moment spécial de ma vie, jouer dans un club de ce type a toujours été un objectif. Je veux apporter quelque chose de spécial ici et être heureux. Je n’ai fait que 2-3 entraînements avec le groupe. Je peux jouer avec une autre pointe à côté. C’est le Mister qui décidera ».

« À la fin du championnat, je voulais rester à l’OM »

Par ailleurs, Arkadiusz Milik a aussi annoncé que ce départ de l’Olympique de Marseille vers la Juventus n’était pas spécialement prévu. « À la fin du championnat de Ligue 1, je voulais rester à l’OM. Il y avait un beau projet, mais les choses ont changé, le coach est parti et d’autres joueurs sont arrivés, et j’ai eu l’opportunité de venir à la Juventus. e vais très bien physiquement. J’ai marqué 30 buts en 55 matches à l’OM, mais ça ne compte plus. Seul le présent compte, j’écris une nouvelle page ».

« J’ai déjà été proche de la Juventus »