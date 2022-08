Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Memphis Depay a fixé condition XXL pour transfert

Toujours à la recherche d’un nouveau renfort offensif, Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms sur la liste des pistes. Parmi eux, on retrouve notamment Dries Mertens, ou encore Alexis Sanchez. Mais l’une des autres pistes de l’OM serait Memphis Depay, qui semble avoir fixé une condition XXL pour son transfert.

L’OM est toujours en quête d’une arrivée offensive. Pablo Longoria souhaiterait en effet trouver un nouveau profil pour Igor Tudor dans le secteur offensif. Parmi les pistes évoquées, on retrouverait notamment Dries Mertens, ou encore Alexis Sanchez. Mais il y aurait aussi un certain Memphis Depay, barré par la concurrence au FC Barcelone. Et ce dernier semble avoir fixé une condition XXL concernant son transfert.

Un départ libre, mais à certaines conditions

Comme révélé par Calciomercato.com , les dirigeants du FC Barcelone réfléchiraient à la possibilité de faire partir l’international néerlandais. En effet, l’attaquant du Barça pourrait bel et bien quitter le club catalan libre de tout contrat. Les Blaugrana doivent libérer de la masse salariale, afin d’assainir leurs comptes. Une perspective qui pourrait séduire Memphis Depay, mais sous certaines conditions. Ce dernier souhaiterait en effet avoir trouvé son prochain point de chute avant d’accepter toute proposition de libération de son contrat. L'OM ferait donc mieux de s’activer sur ce dossier, car la concurrence s’annonce rude…

Dortmund, Manchester United et Arsenal dans le dossier

En effet, d’après le quotidien espagnol Sport , le Borussia Dortmund se serait lancé dans la course à la signature de Memphis Depay. En effet, depuis l’annonce de la maladie de Sébastien Haller, qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs mois, le BVB est toujours à la recherche d’un nouveau profil pour renforcer son attaque, et à petit prix. La possibilité de recruter Memphis Depay librement séduirait donc les dirigeants allemands. Arsenal et Manchester United seraient également dans la course pour sa signature. Les prétendants ne manquent donc pas, et l’OM va avoir de la concurrence…

