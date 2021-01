Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, vente... Bernard Tapie lâche une bombe qui affole les supporters !

Publié le 29 janvier 2021 à 10h30 par A.M.

En plein contexte de la vente du club, Bernard Tapie a lâché une petite phrase qui n'a pas manqué de relancer les spéculations entourant ce dossier.

C'est un dossier qui ne manque jamais de faire réagir les supporters de l'OM. Lassés par la direction actuelle et déçus du projet McCourt, les fans olympiens rêvent de voir un riche investisseur racheter le club phocéen. Et cela tombe bien, depuis un an, les rumeurs entourant la vente du club reviennent avec insistance. Il y a d'abord eu la possibilité de voir débarquer Al-Walid bin Talal, avant que Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal n'occupent l'espace médiatique afin de vanter les mérites de leur projet. Toutefois, ces derniers jours, Thibaud Vézérian a relancé ce dossier assurant que Frank McCourt avait reçu une offre quasiment impossible à refuser pour vendre l'OM.

Bernard Tapie annonce que «ça va bientôt changer» à l'OM

Une nouvelle qui a mis en alerte les supporters de l'OM. Et ces derniers risquent d'être encore très actifs suite à la récente annonce de Bernard Tapie. « C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer », confie-t-il dans une vidéo postée sur Twitter par le compte OM Nation Lausanne dans laquelle il donne également de ses nouvelles. Encore très apprécié par les fans olympiens, Bernard Tapie est très écouté et sa petite phrase n'a pas manqué d'affoler la Twittosphère . Bien qu'il soit impossible de savoir s'il évoque un simple changement d'entraîneur, de direction ou carrément une révolution avec le départ de Frank McCourt, la déclaration de l'ancien président de l'OM, dans un contexte où la vente du club est régulièrement évoquée, ne passe pas inaperçue.