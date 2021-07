Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a été approché au moins trois fois pour la vente du club !

Publié le 13 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Ces derniers mois, l’OM a fait l’objet de nombreuses spéculations concernant diverses offres de rachat, et un journaliste a fait état d’au moins trois pistes sérieuses qui ont été écartées par Frank McCourt.

C’est un fait, la possible vente de l’OM fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois ! Tout a débuté il y a environ un an, lorsque Mourad Boudjellal pilotait une offre de rachat pour le compte de Mohamed Ayachi Ajroudi, mais Frank McCourt. Et depuis quelque temps, certaines sources affirment que c’est cette fois-ci le prince saoudien Al Walid Bin Talal qui aurait déjà un accord avec McCourt pour le rachat de l’OM. Mais des investisseurs russes auraient également tenté leur chance comme l’a indiqué le journaliste sur Twitter.

« Il y a aussi eu des Russes »