Mercato - OM : Mandanda s'inquiète pour ce dossier «délicat» de Zubizarreta !

Publié le 20 décembre 2019 à 3h30 par A.M.

Alors qu'Isaac Lihadji n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'OM, son club formateur, Steve Mandanda reconnait que c'est dossier délicat.

A l'Olympique de Marseille, le nom d'Isaac Lihadji est sur toutes lèvres. Et pour cause, le jeune ailier formé à l'OM n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le club phocéen, et la situation devient inquiétante. En effet, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le Borussia Dortmund s'est immiscé dans le dossier. Et Steve Mandanda ne cache pas que la situation a trop duré.

Mandanda interpelle Lihadji