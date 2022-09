Foot - Mercato - OM

OM : Mandanda reçoit un hommage du vestiaire après son transfert

Publié le 16 septembre 2022 à 15h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir été longtemps incontournable dans les buts de l’OM, Steve Mandanda a finalement décidé de quitter le club phocéen durant le mercato estival pour retrouver du temps de jeu au Stade Rennais. Pape Gueye, son ancien coéquipier à l’OM, a tenu à lui rendre hommage avant de croiser sa route dimanche en Ligue 1.

Pendant près de quatorze ans, Steve Mandanda (37 ans) a été le gardien indéboulonnable de l’OM et un capitaine exemplaire pendant plusieurs années, mais l’arrivée de Pau Lopez la saison passée a considérablement réduit son temps de jeu. L’international français a donc décidé de résilier son contrat qui courait initialement jusqu’en 2024 pour rallier le Stade Rennais, où il a retrouvé une place de numéro un. Et Mandanda s’apprête à retrouver l’OM et le Vélodrome dimanche, en championnat.

Gueye déclare sa flamme à Mandanda

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain sénégalais de l’OM Pape Gueye a rendu un vibrant hommage à Mandanda : « Steve, on échange souvent (…) Je suis très proche de lui, il m’a beaucoup aidé à mon arrivée. Steve, c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour le club, l’amour qu’il a pour ce club. Je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit (…) Il m’a beaucoup parlé. J’ai joué avec un membre de sa famille, on a beaucoup de personnes en commun, il est parti jeune. Il sait ce que ça fait d’arriver dans un club comme l’OM, c’est vraiment une personne adorable. Pour moi, c’est un grand frère, il m’a toujours protégé et aidé, je suis très content de ce qu’il fait maintenant », a confié Gueye.

