OM : Niang tente un coup pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 20 juillet à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Ancien capitaine et attaquant emblématique de l’OM, Mamadou Niang n’a pas manqué d’humour sur les réseaux sociaux en évoquant l’improbable piste Cristiano Ronaldo pour le club phocéen. Et l’ancien international sénégalais a fait directement interpellé le joueur de Manchester United au sujet du mercato.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis le début du mercato estival alors qu’il ne semble plus épanoui à Manchester United et souhaite retrouver la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a fait l’objet de nombreuses rumeurs : Chelsea, Bayern Munich… Malgré certains révélations, le10sport.com vous a d’ailleurs expliqué qu’il n’y avait eu aucun contact entre le PSG et le clan CR7 pour un transfert cet été. Mais ce n’est pas la seule option évoquée en Ligue 1…

L’étrange rumeur OM pour Cristiano Ronaldo…

En effet, certains supporters de l’OM se prennent à rêver depuis quelques heures sur les réseaux sociaux d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, estimant que le club phocéen réunissait les critères attendus par l’attaquant portugais qui aurait une place au cœur du projet et disputerait la Ligue des Champions. Et d’anciens joueurs emblématiques de l’OM se prennent même au jeu pour Ronaldo.

Mercato : Cristiano Ronaldo à l'OM, la rumeur qui affole les réseaux sociaux https://t.co/Q3Dy7oCjrR pic.twitter.com/VYWsriVUHc — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

« Cristiano, un dernier challenge à l’OM ' »

Mamadou Niang, qui a été l’atout offensif numéro un de l’OM entre 2005 et 2010 et y a même porté le brassard de capitaine, a directement interpellé Cristiano Ronaldo sur Twitter à ce sujet : « J’avoue il lui va très bien ce beau maillot à l’étoile. Cristiano un dernier challenge ? Le peuple marseillais t’accueillera à bras ouverts si tu venais jouer dans le plus beau stade et la plus belle ambiance du monde. Obrigado », a lâché Niang pour vanter les mérites de l’OM. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo sera sensible à ce message qui ne manque pas d’humour.