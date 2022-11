Mercato - OM : Longoria tente un coup incroyable avec... Giroud !

Arthur Montagne

Bien décidé à dénicher un nouveau renfort offensif cet hiver, l'OM aurait coché le nom d'Olivier Giroud sur ses tablettes. Auteur d'une magnifique saison avec l'AC Milan, le champion du monde 2018 voit son contrat s'achever en juin prochain, et Pablo Longoria veut en profiter pour le recruter en janvier.

Ce n'est pas un secret, l'OM souhaite recruter un attaquant en janvier. Et pour cause, Alexis Sanchez semble bien seul à la pointe de l'attaque marseillaise. Luis Suarez, recruté pour 10M€, ne cesse de décevoir, tandis que Bamba Dieng fait à peine son retour dans la rotation d'Igor Tudor. Et Pablo Longoria semble avoir l'intention de viser un très gros coup.

Équipe de France : Deschamps met les choses au clair pour Giroud https://t.co/telvzQ7X7t pic.twitter.com/3vqwxwLzDe — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

L'OM coche le nom de Giroud

En effet, selon les informations de MediaFoot , l'OM aurait coché le nom d'Olivier Giroud sur sa short list pour le mercato d'hiver. Il faut dire que le contrat de l'attaquant de l'AC Milan s'achève en juin prochain et qu'il réalise une saison exceptionnelle avec 9 buts et 5 passes décisives en 19 apparitions. Des prestations qui ont convaincu Didier Deschamps de l'appeler pour la Coupe du monde au Qatar.

Un dossier difficile

Néanmoins, alors que l'OM est éliminé de toutes les compétitions européennes, l'AC Milan affrontera Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Olivier Giroud, titulaire régulier avec le club lombard, aura donc probablement envie de terminer la saison en Italie, bien qu'un duo composé d'Alexis Sanchez et de l'ancien Montpelliérain ait de quoi faire saliver les fans de l'OM.