Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler une énorme vente ?

Publié le 12 août 2021 à 11h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara aurait déjà trouvé un accord avec le FC Séville. Le club espagnol doit, désormais, parvenir à un terrain d'entente avec les dirigeants marseillais.

« C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort » confiait Pablo Longoria le 26 juillet dernier, ouvrant ainsi la porte à un départ de Boubacar Kamara. Sous contrat jusqu’en 2022, le polyvalent joueur pourrait permettre à l’OM de récupérer une grosse somme. Valorisé entre 20 et 25M€, Kamara figurerait dans le viseur du Milan AC, mais aussi du FC Séville, qui cherche à remplacer Jules Koundé. Et les négociations auraient déjà débuté entre les deux parties

Kamara se serait mis d'accord avec le FC Séville