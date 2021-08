Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit conseiller deux attaquants algériens !

Publié le 29 août 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'OM souhaite encore recruter un attaquant, Nabil Djellit conseille à Pablo Longoria de miser sur Islam Slimani.

« On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif. On a du former de zéro et ça prend du temps. On pensait le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n’a pas pu et on a une concurrence sur le marché aussi ». Jorge Sampaoli ne s'en cache pas, il souhaite voir débarquer d'autres joueurs d'ici le 31 août. Un attaquant est notamment attendu, mais ce chantier se complique après les échecs des pistes Alexander Sorloth, Iké Ugbo et Andy Delort.

«Je suis l'OM, je prends Slimani»