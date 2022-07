Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s'attendre pour Marcelo

Publié le 21 juillet à 22h30 par Baptiste Lefilliatre

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Marcelo n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, le latéral gauche pourrait rejoindre les rangs de la Lazio Rome, un club auquel il a été proposé.

Le marché des transferts est en pleine agitation du côté de l'Olympique de Marseille. Si le club provençal a effectué un début de mercato assez calme, deux recrues ont fait leur apparition sur la Canebière à la fin du mois de juin, avec les arrivées de Samuel Gigot et Isaak Touré. Mais c'est surtout ces derniers jours que les renforts se sont enchainés : après le recrutement du défenseur central Chancel Mbemba en provenance du FC Porto, les vice-champions de France en titre ont bouclé les signatures de Jonathan Clauss (piston droit/29 ans), Luis Suarez (attaquant/24 ans) mais aussi Ruben Blanco (gardien de but/26 ans). De quoi laisser le temps au président marseillais Pablo Longoria de se concentrer désormais sur un autre dossier brûlant : Marcelo.

Mercato - Officiel : Après Clauss, l’OM tient le remplaçant de Mandanda https://t.co/Qf9kxyBOFZ pic.twitter.com/bqasx92eFt — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Un intérêt de l'OM pour Marcelo

Après quinze saisons à arborer fièrement les couleurs du Real Madrid, le latéral gauche a tiré sa révérence du club madrilène le 30 juin dernier, date de l'expiration de son contrat, après un ultime sacre en Ligue des Champions. Libre de s'engager avec l'équipe de son choix, Marcelo est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l'OM, qui se serait renseigné sur sa situation, comme l'a confirmé Marca .

Le Brésilien veut rester en Europe

Le média espagnol précise que les champions d'Europe 1993 ne seraient pas les seuls sur le dossier, puisque Marcelo dispose de pistes en Turquie, aux Emirats Arabes Unis ou encore au Qatar. Toutefois, comme le souligne Calciomercato , le joueur âgé de 34 ans souhaite continuer sa carrière en Europe. Cependant, pas sûr que ce soit du côté de l'OM, puisque l'auriverde ne serait pas insensible a l'idée de rejoindre la Lazio Rome.

Marcelo proposé à la Lazio