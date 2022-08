Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reçoit une réponse pour cette étonnante piste

Publié le 6 août 2022 à 09h45 par Thibault Morlain

Alors que l’OM s’est déjà bien renforcé en défense cet été, cela pourrait encore bouger au sein de l’arrière garde d’Igor Tudor. Dernièrement, le nom de Saliou Ciss a notamment été associé au club phocéen. A 32 ans, le Sénégalais est d’ailleurs actuellement libre. Et Ciss vient de répondre à l’intérêt de l’OM.

Ce vendredi, l’OM a donc officialisé l’arrivée de Jordan Veretout. Cela fait maintenant 8 nouveaux joueurs qui ont rejoint le club phocéen cet été. Mais Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là. En défense, l’OM serait notamment intéressé par Saliou Ciss. Déjà passé par la Ligue 1, le Sénégalais de 32 ans aujourd’hui libre de tout contrat.

« En ce moment, j’ai beaucoup d’offres sur la table »

Saliou Ciss pourrait-il alors rejoindre l’OM cet été ? A l’occasion d’un entretien accordé à Stades , il s’est prononcé sur son avenir et l’intérêt porté par les Phocéens. « Présentement, je suis dans la préparation et j’attends. En ce moment, j’ai beaucoup d’offres sur la table. Je suis en train de les consulter avec mon entourage pour faire le meilleur des choix pour moi. Et puis on verra. Mais d’ici peu de temps, vous allez me voir évoluer dans un club que je souhaite avoir. Le plus important est que Dieu fasse le mieux pour moi, avoir un club avec un très bon projet », a lâché le Sénégalais.

