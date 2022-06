Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut faire une croix sur William Saliba !

Publié le 6 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Prêté à l’OM cette saison, William Saliba a fait forte impression sur la Canebière. De quoi convaincre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli de le conserver. Problème, en l’absence d’option d’achat, cela sera difficile de trouver un accord avec Arsenal. D’ailleurs, l’avenir de Saliba semble aujourd’hui plus que jamais s’écrire chez les Gunners.

Pas dans les plans de Mikel Arteta pour cette saison, William Saliba a encore une fois été prêté, cette fois à l’OM. Et le choix a été payant puisque chez les Phocéens, le défenseur central a impressionné. Des performances qui lui ont permis d’être élu meilleur espoir de Ligue 1 et de se faire une place en équipe de France dans le groupe de Didier Deschamps. Mais quid de son avenir ? L’OM veut le conserver, mais sans option d’achat, cela serait mission impossible. C’est donc du côté d’Arsenal qu’il faudrait regarder.

« J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans »