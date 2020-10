Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’avait aucune chance pour cet ancien du PSG

Publié le 7 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Courtisé par l’OM, Mattéo Guendouzi s’est engagé en prêt en faveur du Hertha Berlin. Et à en croire les propos du joueur d’Arsenal, le choix était évident.

Dans le viseur du PSG et surtout de l’OM en toute fin de mercato, Mattéo Guendouzi a finalement pris la direction du Hertha Berlin, lui qui n’était plus désiré à Arsenal et de Mikel Arteta depuis le 20 juin dernier. Moment où le milieu de terrain a eu un coup de sang envers son compatriote Neal Maupay lors du match de Premier League face à Brighton. Le Français n’a pas retrouvé le PSG, son ancien club, et ne s’est pas engagé à l’OM malgré un intérêt évoqué par les médias. Pourquoi le Hertha Berlin ? Le courant est très bien passé avec les dirigeants selon le joueur prêté par Arsenal.

« Les discussions avec les responsables m'ont convaincu »