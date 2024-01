Mercato - OM : Longoria jette un gros froid pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce jeudi à l'occasion de la présentation de Jean Onana, Pablo Longoria en a profité pour faire le point sur le mercato de l'OM. Le président marseillais révèle ainsi qu'il ne cherche pas de milieu de terrain, mais compte bien recruter un latéral gauche d'ici la fin du mercato.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM a bouclé l'arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas. Et l'ancien milieu de terrain du RC Lens a été présenté devant les médias ce jeudi. L'occasion pour Pablo Longoria de faire le point sur la suite du mercato d'hiver.

Longoria annonce que l'OM ne cherche pas de milieu

« Un joueur créatif au milieu ? Non, on recherchait à bouger vite au milieu de terrain. On voulait aussi créer de la concurrence. Au retour de la coupe d'Afrique, on aura plusieurs joueurs pour ces positions. Renforcer une équipe pour un mois ne fait pas partie de notre stratégie », assure le président de l'OM en conférence de presse.

«On travaille notamment sur la positon d'arrière gauche»