Mercato - OM : Longoria est fixé pour l’avenir d’un cadre du vestiaire…

Publié le 30 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Même s’il est relégué au second plan cette saison avec l’OM, Alvaro Gonzalez a envie de rester la saison prochain et le fait déjà savoir à Pablo Longoria.

Alors qu’il était un homme fort du secteur défensif de l’OM ces deux dernières années, Alvaro Gonzalez subit de plein fouet la nouvelle concurrence apportée par Pablo Longoria cet été, avec notamment les arrivées de William Saliba et Luan Peres. Cette saison, le défenseur espagnol a été relégué au second plan par Jorge Sampaoli, mais Alvaro a néanmoins assuré dimanche soir en zone mixte après la victoire de l’OM contre Troyes (1-0) qu’il se voyait toujours au club la saison prochaine.

Alvaro ne compte pas partir