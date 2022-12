Mercato - OM : Longoria est fixé pour ce transfert à 12M€

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts pour le mercato hivernal de l’OM, Pablo Longoria serait notamment sur la piste de Rick Karsdorp. Le latéral droit néerlandais n’entre plus dans les plans de l’AS Roma et de José Mourinho. La Louve cherche à s’en séparer et aurait fixé son prix. Pour s’attacher ses services, le président marseillais devra dépenser entre 10 et 12M€.

Depuis maintenant quelque temps, l’Olympique de Marseille entretient de très bonnes relations avec l’AS Roma. Trois joueurs évoluant avec la Louve sont venus renforcer l’effectif de l’OM lors des dernières périodes de mercato : Pau Lopez, Cengiz Ünder et plus récemment Jordan Veretout.

Mercato : Une catastrophe évitée par l'OM https://t.co/vqWRt3xLvL pic.twitter.com/N9TXZTH7sm — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Prix fixé entre 10 et 12M€

Ils pourraient bientôt être rejoints par un autre Giallorossi . En effet, Pablo Longoria serait intéressé par Rick Karsdorp, sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais le président de l’OM va devoir mettre la main à la poche s’il souhaite s’attacher les services du latéral droit néerlandais, âgé de 27 ans. Calciomercato indique que l’AS Roma aurait fixé son prix entre 10 et 12M€.

L’AS Roma ne veut pas d’un prêt