Mercato - OM : Longoria est clairement refroidi pour le «nouveau Messi» !

Publié le 26 janvier 2021 à 5h15 par A.M.

Alors que le jeune et prometteur Thiago Almada aurait tapé dans l'œil de l'OM, il semble pour l'instant hors d'atteinte pour les finances phocéennes.

En quête du successeur à Morgan Sanson, l'OM viserait un profile un peu plus offensif afin de renforcer un secteur de jeu en difficulté depuis le début de saison. Dans cette optique, Pablo Longoria multiplie les pistes et viserait notamment Thiago Almada, grand espoir du football argentin qui évolue à Vélez Sarsfield. Malgré tout, comme l'explique Nico De la Rua, du compte Cancha Argentina , ce dossier s'annonce compliqué compte tenu de la concurrence mais également du prix réclame.

Almada trop cher pour l'OM ?