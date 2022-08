Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà dos au mur pour son nouveau dossier

Publié le 21 août 2022 à 23h00 par Jules Kutos-Bertin

Toujours à la recherche d’un défenseur central, l’OM est proche de boucler l’arrivée d’Eric Bailly. Mais en cas de retournement de situation, Pablo Longoria a ciblé Francesco Acerbi, le joueur de la Lazio Rome. Cependant, l’international italien se rapprocherait grandement de l’Inter Milan.

« On doit encore compléter l’effectif. D’ici le 31 août, on doit faire quelque chose ». Juste avant la victoire de l’OM contre le FC Nantes, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour la fin du mercato marseillais. D’autres recrues sont attendues, notamment en défense centrale. Eric Bailly est la piste numéro un et son arrivée ne tient plus qu’à un accord entre l’OM et le défenseur ivoirien.

Acerbi, le plan B de l’OM

Mais en cas d’échec, l’OM a déjà préparé un plan B. D’après les informations du journal L’Equipe , Francesco Acerbi serait dans les petits papiers de Pablo Longoria. Sur le départ de la Lazio Rome, le défenseur italien pourrait apporter son expérience à l’arrière-garde marseillaise. Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier.

Dans le cas où le dossier Bailly venait à échouer, ou si Caleta-Car venait à partir, l'OM songerait à recruter Acerbi !Un contact a été établi avec l'entourage du joueur.(🗞 @lequipe) pic.twitter.com/kvbM3CU76D — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 21, 2022

L’Inter Milan proche de boucler l’affaire

A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, l’Inter Milan serait également intéressé par Francesco Acerbi. Les négociations avanceraient très bien, on se dirigerait vers un prêt avec option d’achat, il ne manque que quelques détails. L’OM va devoir se bouger s’il veut espérer boucler l’opération.