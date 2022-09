Foot - Mercato - OM

OM : Longoria boucle une nouvelle vente à 2M€

Prêté au Torino en tout début de mercato, Nemanja Radonjic va quitter l'OM définitivement. Quatre ans après son arrivée dans la cité phocéenne, c'est en Italie que l'international serbe continuera sa carrière. Comblé depuis son arrivée au Torino, il a accepté de baisser son salaire afin que les Turinois complètent son transfert.

Nemanja Radonjic a quitté l'OM pour rejoindre le Torino en prêt avec option d'achat en début de mercato. Après des débuts très convaincants, son nouveau club a décidé de lever cette option d'achat pour qu'il appartienne définitivement au Torino.

Torino director Vagnati: "We will buy Radonjic from OM, he will be our player on permanent deal - he reduced his salary to join us". 🔵 #OM"We wanted Dennis Praet but Leicester decided not to sell him this summer". #LCFC