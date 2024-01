Mercato - OM : Longoria boucle un énorme transfert, Gattuso s'inquiète

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a tout juste un an, l'OM réalisait le plus gros transfert de son histoire en déboursant 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha en provenance de Braga. Un an plus tard, le bilan est clairement décevant, mais Gennaro Gattuso s'inquiète du poids d'un tel transfert sur les épaules de son attaquant.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM n'avait pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha en provenance de Braga. Une somme loin d'être anodine puisque le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, devant Dimitri Payet dont le retour en janvier 2017 avait été bouclé pour 30M€. Mais Vitinha a du mal à assumer le montant de son transfert depuis son arrivée à Marseille. Une situation sur laquelle s'est longuement confié Gennaro Gattuso.

«Ne pas penser que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM»

« Quand on a ce genre d'étiquette, ça peut être un problème si on manque de caractère. Après, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de matchs à jouer, on a des joueurs au moins. Donc la seule voie possible, c'est vraiment celle de la tranquillité, de la sérénité. Ne pas penser que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, mais penser que c'est un joueur qui doit bien jouer, qui doit être utile à l'équipe. C'est vrai que parfois ça peut peser, mais moi je vois un joueur qui parfois fait de très grands sourires, parfois un peu plus renfermé, c'est aussi son caractère. Mais ce qui est important, c'est qu'il sache qu'on a besoin de lui et qu'il soit à disposition de l'équipe, prêt à le faire. C'est vraiment primordial à l'heure actuelle », assure l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de se défendre sur la façon dont il utilise Vitinha.

«ce changement de système avec deux attaquants lui a fait du bien»