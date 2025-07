Mercato - OM : Longoria, Benatia… L’accusation tombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un an et demi à l’OM, Quentin Merlin a déjà été vendu par le club phocéen. Le latéral gauche a ainsi été transféré au Stade Rennais lors de ce mercato estival. Une opération que Pierre Ménès a du mal à comprendre. Néanmoins, il ne semble pas plus surpris que cela étant donné les méthodes de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Une fois n’est pas coutume, le mercato est agité à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Sur la liste des partants, on a dernièrement ajouté les noms de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Les deux anciens du FC Nantes ont alors rejoint le Stade Rennais. Deux transferts qui ne manquent d’ailleurs pas de faire vivement parler…

« J’ai du mal à comprendre ce transfert » Sur Youtube, Pierre Ménès a notamment réagi au départ de Quentin Merlin de l’OM. Ne comprenant pas une telle opération, le journaliste sportif a confié : « Merlin est transféré pour la somme où il a été vendu à l’OM. Il est transféré à Rennes. Comme j’ai pu le dire, j’ai du mal à comprendre ce transfert. J’ai du mal à comprendre que Marseille n’a pas poursuivi l’expérience avec ce jeune joueur qui en plus a fait un très bon Euro Espoirs ».