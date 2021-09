Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait tout prévu pour ce joli coup !

Publié le 17 septembre 2021 à 17h10 par A.M.

Alors que l'OM a recruté Konrad de la Fuente cet été pour 3,5M€, Pablo Longoria avait bien préparé ce transfert depuis longtemps.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Parmi les recrues estivales, l'OM a notamment engagé Konrad de la Fuente, recruté pour 3,5M€ en provenance du FC Barcelone. Une arrivée d'abord surprenante compte tenu du fait que l'ailier américain n'avait jamais joué en professionnel avec le club blaugrana . Mais rapidement, Konrad de la Fuente a prouvé son talent grâce à un début de saison très réussi sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Longoria suit De la Fuente depuis longtemps