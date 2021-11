Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait envoyé un énorme message en interne sur Gerson !

Publié le 16 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

Recrue la plus chère de l'été de l'OM, Gerson connaît des débuts compliqués à Marseille, mais Pablo Longoria serait très confiant en interne.

Cet été, l'OM a mené un recrutement impressionnant avec l'arrivée de 11 recrues, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Le premier joueur recruté, Gerson, est également le plus cher puisque l'OM a investi plus de 20M€ pour le recruter. Mais son début de saison est inquiétant, au point qu'un départ ait déjà été envisagé récemment.

Longoria est confiant pour Gerson