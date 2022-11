Mercato - OM : Longoria attire une légende, c’est validé

Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Jean-Pierre Papin a fait son retour à l'OM comme l'a confirmé Pablo Longoria. De quoi ravir les supporters, globalement satisfaits de voir une légende du club faire son grand retour. C'est en tout cas ce qu'affirme Christian Cataldo président du groupe de supporters les Dodgers.

C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. En effet, Jean-Pierre Papin fait son grand retour à l'OM au sein de l'organigramme du club phocéen dans un rôle d'ambassadeur et de conseiller du président. Pablo Longoria confirmait récemment la tendance en conférence de presse.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙘𝙝𝙚𝙯 𝙩𝙤𝙞 𝙅𝙚𝙖𝙣-𝙋𝙞𝙚𝙧𝙧𝙚 𝙋𝙖𝙥𝙞𝙣 🔵⚪️Notre légende JPP revient au club officiellement 🤝#AJamaisOlympien pic.twitter.com/bTscFC7UMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 17, 2022

Longoria officialise l'arrivée de Papin...

« Je tiens à officialiser l'arrivée de Jean-Pierre Papin à l'OM. Il va partir avec l'équipe en Espagne. C'est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d'identifier les petits détails autour d'un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l'histoire du club appartient. C'est très important d'avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n'a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappellera de qui j'étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappellera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs », assurait le président de l'OM. Christian Cataldo, président du groupe de supporters les Dodgers, valide le retour de Jean-Pierre Papin.

... les supporters valident