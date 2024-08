Mercato - OM : Longoria annonce trois sacrifices à Marseille !

Thomas Bourseau

A l’OM, plusieurs cadres sont poussés vers la sortie par la direction présidée par Pablo Longoria. C’est notamment les cas de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Jordan Veretout à en croire La Provence. Malgré leurs statuts, ils sont tous invités à aller voir ailleurs en raison du nouveau projet mis en place par Roberto De Zerbi et le souhait économique éprouvé par Longoria.

Président de l’OM, Pablo Longoria lance une révolution à Marseille. Avec l’aide de son conseiller sportif Mehdi Benatia, l’objectif semble clair : se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables par les dirigeants phocéens et le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Le technicien italien ne compte plus sur plusieurs joueurs placés dans le loft comme Pau Lopez pour ne citer que lui.

Longoria a misé gros et attend un retour sur investissement

Mais le portier espagnol n’est pas un cas isolé. Si l’on en croit La Provence, trois joueurs en particulier sont susceptibles de prendre la porte puisqu’ils ne sont plus du tout souhaités dans la cité phocéenne par les hauts décideurs de l’Olympique de Marseille. Et le comble est qu’ils ont tous été des tauliers de l’effectif de l’OM que ce soit la saison passée ou celle qui l’a précédée.

L’OM veut renflouer ses caisses grâce à Gigot, Veretout et Mbemba

En effet, d’après La Provence, Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba sont priés d’aller voir ailleurs. Ayant signé un joli contrat assorti d’un salaire XXL à leurs arrivées à l’OM, Gigot, Veretout et Mbemba sont priés d’aller voir ailleurs. Et d’ailleurs, alors qu’ils sont tous sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, l’OM aurait pour but de prendre un joli billet sur leurs éventuels transferts afin d’avoir un retour sur investissement. Reste à savoir si le plan de l’Olympique de Marseille touchera au but, à moins d'un mois de la clôture du mercato dans l'hexagone le 30 août prochain.