Mercato - OM : Longoria a raté une belle vente !

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Duje Caleta-Car est finalement resté à l’OM. Pourtant, West Ham a bien tenté de l’attirer…

Récemment interrogé sur son été agité, Duje Caleta-Car avait expliqué qu’il aurait effectivement pu quitter l’OM durant le mercato : « Oui cet été j'ai reçu une bonne offre de club de Premier League, qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j'ai décidé de rester ici car c'était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Je suis content d'être rester », a indiqué le défenseur croate. En quête de liquidités durant l’été, le directeur sportif marseillais Pablo Longoria aurait donc pu récupérer une jolie somme avec Caleta-Car, mais ce dernier a préféré rester à l’OM. Et on en sait plus sur son fameux prétendant anglais….

West Ham a tout tenté pour Caleta-Car

Comme l’a révélé L’Equipe jeudi, c’est West Ham qui aurait tenté de recruter Duje Caleta-Car dans les dernières heures du mercato estival. D’ailleurs, Pablo Longoria ainsi l'agence Stella Group, qui gère les intérêts du défenseur croate de l’OM, ont essayé de concrétiser ce transfert. Mais Caleta-Car était bien déterminé à rester au Vélodrome.