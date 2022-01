Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses de la dernière opération bouclée par Longoria !

Publié le 5 janvier 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par l’OM ces derniers mois, Jordan Amavi s’apprête à rallier l’OGC Nice sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un dossier qui a pris une tournure décisive ces derniers jours…

« On est plutôt sur une question de profil. Le coach a défini Amavi comme un pur latéral, alors que Luan Peres a une position hybride entre défenseur central et latéral. Tout le monde connaît le niveau réel de Jordan, il a un historique de performance », indiquait Pablo Longoria début décembre pour justifier le manque cruel de temps de jeu de Jordan Amavi, qui ne comptabilise que 2 apparitions en Ligue 1 cette saison avec l’OM. Le latéral gauche de 27 ans, engagé jusqu’en juin 2025, va donc quitter le club marseillais dans les prochaines heures pour rejoindre l’OGC Nice comme le confirme L’Equipe dans ses colonnes du jour.

L’OM voulait inclure une option d’achat pour Amavi

Le quotidien sportif révèle dans ses colonnes du jour les coulisses du retour d’Amavi au sein du son club formateur, et indique que l’accord entre l’OM et l'OGC Nice a bien été conclu mardi soir, et que la visite médicale est programmée pour ce mercredi. Les discussions s’étaient intensifiées entre les deux parties depuis début janvier, et Amavi avait été rapidement attiré par l’idée d’un retour dès qu’il avait appris l’intérêt de Nice en fin d’année. Les positions des deux clubs se sont rapidement rapprochés : l’OM souhaitait inclure une option d’achat, et l’OGC Nice exigeait de son côté que le club phocéen prenne en charge une partir du salaire d’Amavi. Pablo Longoria a donc réussi à se débarrasser d’un indésirable en ce début de mercato…