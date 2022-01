Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire de l’OM vole au secours de Steve Mandanda !

Publié le 4 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Désormais numéro 2 à l’OM, Steve Mandanda peut toutefois compter sur le soutien du vestiaire phocéen dans cette situation.

Avec 600 matchs au compteur à l’OM, Steve Mandanda est une véritable légende du club phocéen. Un statut qui ne l’empêche toutefois pas de s’asseoir sur le banc de touche face à Pau Lopez. Depuis l’arrivée de l’Espagnol, Mandanda a été relégué en tant que numéro 2, devant se contenter de quelques matchs. Une situation qui a jeté un froid sur son avenir du côté de l’OM. Mais face à ces rumeurs, on a tenu à réagir dans le vestiaire de Sampaoli.

« C’est une légende du club »