Mercato - OM : Le successeur de Clauss est proposé à Longoria

Cet été, l'OM a prévu une large revue d'effectif qui va notamment voir partir de nombreux joueurs. Vitinha et Iliman Ndiaye ont déjà quitter le club phocéen, et le prochain à partir pourrait bien être Jonathan Clauss, convoité notamment par l'OGC Nice. D'ailleurs, Pablo Longoria se voit déjà recommander un joueur pour le remplacer.

Après avoir vendu Vitinha et Iliman Ndiaye, l'OM devrait poursuivre sur sa lancée et ainsi continuer son dégraissage. Dans cette optique, Jonathan Clauss est notamment sur le départ. L'international français n'entre plus dans les plan de Roberto De Zerbi. Mais en cas de départ de Clauss, Murillo sera alors le seul joueur capable d'évoluer au poste de latéral droit, ce qui pousse l'OM à se mettre en quête d'un nouveau joueur à ce poste. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, recommande aux Marseillais de se positionner sur Wesley qui évolue actuellement à Flamengo.

Wesley pour remplacer Clauss ?

« C’est un joueur qui, cette saison, a gagné sa place de titulaire. Même s’il avait déjà fait quelques matchs la saison dernière du côté de Flamengo. C’est un petit gabarit, très énergique, beaucoup de courses vers l’avant. Il a une capacité à répéter les efforts et à arpenter tout le couloir. À voir si l’on reste dans un système à 4 défenseurs, ou alors si l’on doit jouer en piston, il peut faire le boulot. Il a vraiment montré de bonnes choses, il a déjà été pas mal sollicité et scouté aussi », révèle-t-il auprès de Football Club de Marseille, avant ce poursuivre.

Un joueur que De Zerbi connaît

« Ce qui peut être intéressant pour Marseille c’est qu’il y a Brighton qui s’est intéressé à lui il y a quelques semaines. Je ne sais pas si la cellule de recrutement en avait parlé à De Zerbi mais ils avaient fait une première offre de 4M€ et Flamengo avait refusé, car il venait de prolonger son contrat. Il avait une clause à 50M€ mais bien évidemment personne ne la fera sauter. Récemment par contre Bournemouth a fait une offre de 12M€, également rejetée par Flamengo qui veut en tirer 15M€. C’est donc un joueur que peut-être De Zerbi connaît, puisque Brighton s’était intéressé à lui. Il a un fort potentiel donc là aussi en termes d’avenir ça peut être intéressant pour Marseille si, déjà, il arrive à signer et surtout à confirmer les promesses attendues », ajoute Dominique Baillif.