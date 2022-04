Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le PSG passé proche de faire capoter un transfert ? La réponse !

Publié le 14 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Passé par le PSG lorsqu'il était plus jeune, Mattéo Guendouzi assure toutefois que cela ne l'a pas dérangé pour signer à l'OM l'été dernier.

L'été dernier, Mattéo Guendouzi a rejoint la longue liste des joueurs ayant évolué à la fois au PSG et à l'OM. Cependant, le milieu de terrain n'a fait que sa pré-formation avec le club de la capitale avant de signer à Lorient lorsqu'il avait 14 ans. Par conséquent, Mattéo Guendouzi assure qu'il n'a pas du tout hésité à s'engager avec l'OM où il est prêté par Arsenal.

«Non ça n’a pas été difficile du tout»