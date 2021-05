Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de cette pépite de Ligue 2 sur son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 7h30 par T.M.

A 17 ans, Ismaël Doukouré serait déjà surveillé par de grands clubs. Des convoitises évoquées par le joueur de Valenciennes.

Cet été, Pablo Longoria aurait l’intention de dénicher quelques pépites pour venir renforcer l’OM. Alors que le nom de Thiago Almada revient avec insistance, le président marseillais pourrait également regarder du côté de la Ligue 2. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un intérêt pour Amine Adli (Toulouse), mais aussi pour Ismaël Doukouré (Valenciennes). A 17 ans, le défenseur central valenciennois fait forte impression dans le nord de la France, au point ainsi de taper dans l’oeil de plusieurs clubs, et pas seulement l’OM, comme le10sport.com avait pu vous le révéler.

