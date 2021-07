Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a identifié ses deux nouvelles priorités !

Publié le 12 juillet 2021 à 22h10 par La rédaction

l'Olympique de Marseille, principal animateur du mercato estival, continue à prospecter pour renforcer son effectif. Deux postes sont principalement ciblés par Pablo Longoria.

L'OM anime cette intersaison 2020-2021, avec déjà six recrues au compteur, en attendant les arrivées de Luan Peres et William Saliba. 5e du dernier championnat de France, les Phocéens ont procédé à un gros dégraissage, avec les départs de Valère Germain, Kévin Strootman ou encore Hiroki Sakai. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi se sont quant à eux engagés en faveur de l'OM, et les autres priorités de Pablo Longoria seraient identifiées.

Deux latéraux pistés