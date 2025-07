Mercato - OM : Le gros échec révélé pour De Zerbi !

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est donc en passe de revenir à l’OM, où il évoluera sous les ordres de Roberto De Zerbi. Une joie pour l’entraîneur du club phocéen, qui aurait déjà voulu garder le Gabonais l’été dernier à son arrivée sur la Canebière. De Zerbi s’était alors démené, mais ça avait viré à l’échec avec le transfert de PEA vers l’Arabie Saoudite en 2024.

Même s’il avait été déclaré instransférable, Pierre-Emerick Aubameyang avait tout de même fini par être vendu par l’OM l’été dernier. En effet, pour le club phocéen, qui avait besoin d’argent, il était impossible de dire non à l’offre venue d’Arabie Saoudite et du club d’ Al-Qadsiah . Ayant alors récupéré 9M€ dans l’affaire, l’ OM s’était donc séparé d’ Aubameyang . Au grand dam de beaucoup à Marseille . Ça a notamment été le cas de Pablo Longoria , qui était prêt à tout pour faire capoter ce transfert, avant de finalement se raviser.

Tout juste arrivé à l’ OM à l’époque, Roberto De Zerbi, alors nouvel entraîneur du club phocéen, souhaitait également conserver Pierre-Emerick Aubameyang pour l’avoir sous ses ordres. C’est ainsi que La Provence explique ce dimanche que l’Italien avait tout fait pour convaincre le Gabonais de rester à Marseille . En vain. A l’été 2024, Aubameyang est donc parti en Arabie Saoudite, mais voilà qu’un an plus tard, il s’apprête à revenir à l’ OM et intégrer ainsi l’effectif de De Zerbi .

« J'étais déçu qu'il parte la saison dernière »

Un an plus tard, Roberto De Zerbi va pouvoir avoir Pierre-Emerick Aubameyang. Et forcément, l’entraîneur de l’OM ne boude pas son plaisir. Ces dernières heures, à propos de l’arrivée du Gabonais, De Zerbi a notamment confié : « Il me plaît beaucoup, je ne sais pas exactement où en sont les discussions. J'étais déçu qu'il parte la saison dernière. C'est un super joueur, une belle personne que je connais depuis très longtemps parce que j'ai joué avec son frère (Willy), quand j'étais joueur, je connais le père aussi. C'est un joueur très fort, digne de l’OM ».