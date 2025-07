Huit transferts programmés : La grande annonce du Paris FC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1 après 46 ans d’attente, se veut ambitieux sur le mercato, avec un plan bien défini. Alors qu’entre sept et huit recrues sont attendues, Pierre Ferracci, président du PFC, souligne l'importance de l'expérience pour faire bonne figure dans l’élite, tout en souhaitant intégrer progressivement les jeunes talents locaux.

Après 46 ans d’attente, le Paris FC se prépare à faire son retour en Ligue 1. Le mercato estival s’annonce primordial pour permettre au promu de réaliser une saison sereine, sans la crainte d’une descente immédiate. Pour l’heure, seuls l’ailier Moses Simon (ex-FC Nantes) et le défenseur Noah Sangui (ex-Reims) ont rejoint le PFC, en attendant probablement le défenseur brésilien Otavio (FC Porto).

« Nous avons un plan de recrutement qui porte sur 7 à 8 joueurs » « Cela avance un peu moins vite car les sujets sont difficiles et on n’est pas les seuls d’ailleurs. Mais nous avons un plan de recrutement qui porte sur 7 à 8 joueurs et certains dossiers se décanteront au mois d’août, a reconnu Pierre Ferracci, interrogé par RMC. L’objectif est d’avoir 4 à 5 recrues à la fin juillet dans notre effectif. Le marché est un peu compliqué et certains ont des prétentions parfois qui nous semblent un peu excessives. Chacun doit revenir à de meilleurs sentiments et un peu plus de réalisme. Nous avons trois ou quatre négociations en ce moment qui sont à un bon niveau d’avancement. Dans les heures qui viennent on devrait annoncer une troisième recrue. »