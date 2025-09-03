Mercato - OM : Le gros coup de pression pour De Zerbi !

Axel Cornic

Alors qu’un mercato assez calme était annoncé en fin de saison dernière, l’Olympique de Marseille a bouclé près d’une douzaine de recrues, avec notamment l’arrivée d’Igor Paixão, plus grosse recrue de l’histoire du club. Un recrutement important, qui va selon certains mettre Roberto De Zerbi face à ses responsabilités cette saison.

Le mercato désormais terminé, tout le monde peut se concentrer sur le terrain. Et l’OM a déjà des points à rattraper, avec deux défaites lors des trois premières journées de Ligue 1, notamment face au rival de l’OL (1-0). Tous les yeux sont désormais tournés vers Roberto De Zerbi, qui est à la saison de la confirmation un an après son arrivée.

« Si on regarde le mercato, j'ai rarement vu un effectif aussi fort à l'OM » Et le premier coup de pression arrive d’un ancien de la maison, puisque Jean-Pierre Papin a assuré que Roberto De Zerbi va devoir répondre présent. « Si on regarde le mercato, j'ai rarement vu un effectif aussi fort à l'OM. C'est De Zerbi qui va désormais avoir la pression. Il a disposition un effectif haut de gamme » a expliqué la légende de l’OM, sur RMC.