Mercato - OM : Longoria relance un dossier pour oublier Kamara

Publié le 6 juillet 2022 à 17h00 par Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille multiplie les pistes afin de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. Annoncé dans le viseur de l’OM, Jordan Veretout a assuré aux supporters de l’AS Roma qu’il allait rester, mais les Marseillais sont toujours dans le coup et ne lâchent pas l’affaire.

L’Olympique de Marseille est toujours orphelin de Boubacar Kamara. Parti libre à Aston Villa, le joueur formé à l’OM laisse un vide à combler au milieu de terrain. Plusieurs pistes ont été évoquées afin de compenser cette perte, notamment celle menant à Jordan Veretout.

L'OM reste dans le coup pour Veretout

L’ancien du FC Nantes a pourtant jeté un froid sur cette possibilité. En effet, il a confié aux supporters de l’AS Roma son intention de rester en Italie. « Ce sera une grande saison, je reste ici » , a-t-il déclaré. De quoi décourager les Marseillais ? D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , le dossier est toujours d’actualité à l’OM.

La Roma veut s’en séparer