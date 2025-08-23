Mercato - OM : Le clan Rabiot annonce son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement remontée par le traitement de son fils qui se retrouve poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM après sa bagarre de la semaine passée, la mère d'Adrien Rabiot s'est lâchée vendredi dans La Provence. Et face à cette situation, elle assure que son fils ne restera pas bloqué dans le loft de l'OM toute la saison et sera transféré avant la fin du mercato.

Adrien Rabiot (30 ans) et l'OM, c'est bientôt la fin ! Le milieu de terrain de l'équipe de France s'est rendu coupable d'une bagarre avec Jonathan Rowe vendredi dernier dans le vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), et la sanction est rapidement tombée : Rabiot est placé sur la liste des transferts et doit donc se trouver un nouveau club avant la clôture du mercato estival. Mais peut-on l'imaginer rester cantonné au loft de l'OM toute la saison s'il ne trouve pas preneur sur le marché ?

« Je croyais qu'on avait vécu le pire avec le PSG » Interrogée dans les colonnes de La Provence, la mère d'Adrien Rabiot s'est lâchée en dézinguant les dirigeants de l'OM : « Je croyais qu'on avait vécu le pire avec le PSG. Mais non, il y a encore plus fort ! Là, ils sont vraiment à jamais les premiers, ils font plus fort... On dit toujours que la foudre ne peut pas tomber deux fois au même endroit, mais chez les Rabiot, oui. La preuve : on revit exactement la même situation alors qu'ils nous avaient promis que des choses comme ça ne pouvaient pas arriver avec eux, qu'ils étaient plus sympas. Mais on est dans le même cas de figure », confie Véronique Rabiot.