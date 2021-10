Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu de Gerson sur les 30M€ de son transfert !

Publié le 29 octobre 2021 à 14h15 par La rédaction

L'été dernier, l'OM s'est attaché les services de Gerson. Mais quelques mois après son arrivée, le Brésilien ne répondrait pas encore aux attentes placées en lui. Le milieu de terrain s'est donc montré compréhensif concernant les critiques contre lui.

L’été dernier, l’OM s’est attaché les services de Gerson en provenance de Flamengo. Comme révélé par le10sport.com en juin dernier, le club phocéen a dépensé 30M€ bonus compris pour le milieu de terrain brésilien. Il y avait donc une certaine attente autour du joueur de 24 ans à son arrivée en Ligue 1. Et pour le moment, Gerson se montre assez décevant au niveau de ses prestations (un but et une passe décisives en onze matchs toutes compétitions confondues). L’ancien de Flamengo ne figure pas non plus parmi les titulaires indiscutables de Jorge Sampaoli. Quelques mois après son transfert, Gerson s’est donc montré compréhensif concernant les critiques à son égard.

« Mon transfert a été élevé, les attentes sont importantes, c'est logique »