Mercato - OM : Pablo Longoria va passer à l'action dans un dossier chaud !

Publié le 16 mai 2021 à 0h45 par La rédaction

Prêté par la Fiorentina à l'OM, Pol Lirola appartient toujours à la Viola. Cependant, Marseille aimerait conserver son latéral droit et les discussions concernant un transfert définitif devraient débuter prochainement.

Alors qu'il apparaît comme l'une des révélations de la saison du côté de l'OM, Pol Lirola arrive au terme de son prêt de six mois et est appelé à retourner à la Fiorentina, club auquel il appartient toujours, en juin prochain. Auteur de performances intéressantes sous le maillot de l'Olympique de Marseille, le latéral espagnol a complètement dépassé Hiroki Sakai dans l'esprit de Jorge Sampaoli et visiblement, l'OM aimerait conserver son défenseur de 23 ans.

Les choses sérieuses vont commencer pour Lirola

Alors que l'OM a perdu Bouna Sarr, parti au Bayern Munich l'été dernier, et que Hiroki Sakai semble sur le départ, Pablo Longoria va devoir mettre la main sur un latéral droit cet été, et la priorité des Phocéens est toute trouvée. D'après le journaliste italien Nicolo Schira, les pourparlers concernant le transfert définitif de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina devraient débuter prochainement. Reste à voir désormais si les deux clubs parviendront à trouver un terrain d'entente.