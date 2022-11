Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce retentissante du clan Longoria sur son avenir

Publié le 4 novembre 2022 à 21h15

Pablo Longoria pourrait-il quitter le projet McCourt dans un avenir proche ? Ces dernières heures, plusieurs médias ont évoqué un intérêt de la Juventus pour l'actuel président de l'OM. Très apprécié par le club italien, le responsable espagnol n'a pas l'intention de quitter Marseille pour l'instant comme l'a confié son entourage ce vendredi.

Actuel président de l'OM, Pablo Longoria est très apprécié par les supporters marseillais. Son amour pour le club et sa hargne lors des rencontres de championnat sont très appréciés des fans phocéens, qui espèrent compter sur lui pendant plusieurs années.

La Juventus penserait à Pablo Longoria

Mais d'autres équipes aimeraient profiter du savoir-faire et du professionnalisme de Pablo Longoria. C'est le cas de la Juventus, qui penserait à lui selon les informations de Média Foot et Foot Mercato . Pour rappel, Longoria avait occupé le rôle de responsable du recrutement au sein du club italien entre août 2015 et février 2018.

